Heider og ære til sogelagsveteranar

Nyhende

Steinar Åheim og Per Ståle Moltu vart utnemnde til æresmedlemmer i Herøy Sogelag på årsmøtet sist torsdag. Begge har i ei årrekke gjort ein imponerande innsats for sogelaget, og dei fekk både diplom, gode ord og fortent applaus frå dei frammøtte.

Leiar i Herøy Sogelag, Johan Moltu overrekte diplomane og takka for arbeidet deira. Steinar Åheim har site i styret for Herøy Sogelag i 30 år, mesteparten av tida som både kasserar og sekretær. Han har hatt ansvaret for Herøykalenderen i over 10 år, han har vore redaktør for Folk og Fortid og han tok på seg store oppgåver i arbeidet med Herøybøkene. «Å arbeide saman med han var alltid ei glede! Steinar har sett solide spor etter seg i sogelagssamanheng» sa Johan Moltu.

Per Ståle Moltu kom med i sogelagsstyret i 2000. Han vart raskt engasjert i arbeidet med dei nye bygdebøkene «Heimar og Folk» og vart prosjektleiar for storsatsinga som vart fullført i 2014. «Per Ståle gjennomførte oppgåva med glans! Han var grundig, uthaldande, kunnskapsrik og respektfull mot alle han møtte» sa sogelagsleiaren m.a.

Johan Moltu vart attveld som leiar i Herøy Sogelag, og styremedlemmer elles er Sølvi Woldsund Myrhol, Nina Elisabeth Bøe, Johanne Moltu Lundberg og Jon Olav Kopperstad. Johan Sundnes er kommunen sin representant i styret.