Herøy Høgre manar til hamne-omkamp

Nyhende

Herøy Høgre har bede Herøy kommune halde tilbake kommunestyret sitt vedtak i saka om forskottering av deponi på indre hamn. I sitt brev og i ein video på si Facebook-side seier Herøy Høgre at dei har vore i kontakt med sentrale myndigheiter og bede om at ein for det fyrste sjekkar ut moglegheita for delfinansiering av kapitalkostnader saman med Møre og Romsdal fylkeskommune, jamfør sak om deponi i Giske Kommune. For det andre vil Høgre at ein gjer forsøk på å søke til miljødirektoratet om midlar til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøgrunn.

Meiner ein kan minimere risikoen

Herøy Høgre opplev det som om at det ikkje var godt nok grunnlag til å gjere vedtak i saka.

– Vi ser at vi kan minimere den økonomiske risikoen til Herøy Kommune, og dette må vi få avklart snarast råd, slår Tine Storøy og Carl-Henrik Myrseth Moltumyr fast på vegner av Herøy Høgre.