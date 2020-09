Nyhende

Det var eit nært forhold mellom oss to Knutane. Sidan far var mykje vekke, var det morfar som var min viktigaste læremeister og ven. Men denne siste kvelden venta ein liten alvorsprat. Morfar hadde lese i avisa at eg var komen på ei politisk liste i Herøy. Morfar kom med ei klar åtvaring, men eg tykte at eg såg glimtet i augo hans likevel: «Ditta måkje du rote dej borti Knut, politikk e som å flå med enj navar»