Frøystad styrkar satsinga på snurrevad

Nyhende

Roy Arnfinn Olsen blir dagleg leiar for den nye bedrifta, som også skal halde til på Olsen sin heimplass, Finnsnes. Han blir i tillegg medeigar med ein andel på 20 prosent.

– Vi ser snurrevad som ein veldig spennande marknad, der vi fram til i dag berre har selt tau, som er ein betydeleg og viktig del av snurrevad. Skal vi lykkast med å auke vår aktivitet i dette segmentet så må vi auke satsinga, og ein viktig del av dette er å få Roy Arnfinn med på laget slik at vi kan tilby komplette nøter med tau og service, der han bidreg både med sin kompetanse og kapital, seier Per Frøystad i ei pressemelding.

Den nye avdelinga vil også selje dei andre produkta Frøystad har innan kyst, oppdrett og maritim. Målsettinga for bedrifta er å vere klar til sesongen startar i januar, slik at ein kan tilby service i nye lokale, med i første omgang fire-fem tilsette, heiter det i pressemeldinga.

– Når førespurnaden kom frå Frøystad AS så var avgjerda enkel, då det er snurrevad som er den bransjen eg ønsker å vere ein del av, slik eg har vore heile livet, og dei siste ti åra som avdelingsleiar for Selstad på Senjahopen. Eg ser store moglegheiter for Frøystad Finnsnes AS for å på sikt kunne bli en betydeleg aktør. Eg har jobba saman med folka i Frøystad tidlegare, og kjenner dei godt. Vi er også heilt einige i forretningsplanen for bedrifta, seier Olsen sjølv, som altså blir dagleg leiar for selskapet.