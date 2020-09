Nyhende

– Ship of the Year 2020 går til ein fartøystype der Norge er verdsleiande både på teknologi og design, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen då han delte ut prisen i Bergen i dag.

Adm. direktør ved Larsnes Mek. Verksted, Jarle Gunnarstein, er sjølvsagt storfornøgd med prisen.

– For oss på verftet er dette utruleg kjekt. Det viser at våre tilsette bygger båtar i verdsklasse! Vi har hatt eit veldig godt samarbeid med Rostein i meir enn 11 år. Om det var stas å bli nominert, så er det endå artigare å vinne, seier Gunnarstein i ei pressemelding.

Larsnes-båt nominert til pris for første gang: – Det var på tide! – Vi har bygd båt sidan 1996, og då var det på tide at vi vart nominert til ein pris. Det er fantastisk kjekt.

Konkurrentane til prisen var Kjell Inge Røkkes storprosjekt "REV Ocean" og Yaras "Yara Birkeland".

Landa ny kontrakt med Rostein: – Ei gledeleg og viktig veke for oss Dagen etter at Sande kommunestyre godkjende reguleringsplanen for Larsnes Mek. Verksted, kan Jarle Gunnarstein glede seg over ein ny kontrakt med Rostein.

Ombygging og reparasjonar før neste nybygg Larsnes Mek. Verksted har arbeid til dei fast tilsette før neste nybygg kjem utpå hausten.

– Brønnbåtflåten går framover, og årets vinnar viser at det satsast på lågare utslepp og auka sikkerheit, seier fiskeriminister Ingebrigtsen vidare i pressemeldinga frå Skipsrevyen.

Han rosa grunnleggaren av Rostein-reiarlaget, Odd Einar Sandøy. Ingebrigtsen omtala Sandøy som ein pioner i denne næringa.

– Vi har drive med brønnbåtar i 32 år, og har i løpet av dei åra bygd 25 nybygg. Det har vore ei eventyrleg utvikling for oss. Å toppe dette med først å bli nominert, og deretter vinne, er heilt fantastisk, seier Rostein-reiaren sjølv.

Larsnes Mek. leverte frå seg Ro Venture: – Har blitt utrusta på rekordtid Torsdag overleverte Larsnes Mek. Verksted Ro Venture til reiarlaget Rostein. Ro Venture er i likskap med søsterskipet Ro Vision ein hybrid brønnbåt, og blir dermed den andre hybride brønnbåten på verdsbasis.

Ansvarleg redaktør i Skipsrevyen, som delar ut prisen, Gustav-Erik Blaalid, omtalar prisen som ei stor anerkjenning til brønnbåtnæringa, som har lukkast med å gjere norsk skipsteknologi og design til verdsleiande.

– Årets Ship of the Year har ein hybrid framdriftsløysing, og er utstyrt med den nyaste teknologien for denne typen skip. "Ro Vison" blir standarden på reiarlaget sine nybygg. Seinare kan det bli aktuelt å bygge om eksisterande fartøy til denne standarden. Dermed vil den totale miljøgevinsten vere stor, seier Blaalid, som også er leiar for juryen.

Ro Vision leveringsklar, Ro Venture nyst komen frå Polen: Hybride systrer hekk mot hekk på Larsnes Ro Vision, fiks ferdig frå Larsnes Mek. i desse dagar, er omtala som verdas første hybride brønnbåt. No er også systerskipet klar for utrusting.

Det er Måløy-selskapet Skipskompetanse som har designa "Ro Vision".

– Det er ei stor anerkjenning for oss at eit fartøy vi har designa vinner denne prisen. Eg personleg synest det var på høg tid at ein brønnbåt vart nominert. «Ro Vision» viser kor stor utvikling det har vore i brønnbåtnæringa, seier dagleg leiar Per Jørgen Silden i pressemeldinga.

Sjå videoen – her kjem Ro Vision fram til Nordskaget Torsdag tok Salmar imot verdas første hybride brønnbåt «Ro Vision» på Nordskaget. Båten er som kjent utrusta ved Larsnes Mek. Frøya-TV, ved videojournalist Petter Vidar Vågsvær, var på plass då båten la til kai, og dei har delt denne videoen med Vestlandsnytt.

Ship of the year er bransjens mest prestisjetunge fagjuryerte pris for norsk skipsteknologi og innovasjon. Prisen tildelast årleg til eit norskbygd skip ved eit norsk verft. Det er Skipsrevyen sine lesarar som kvart år nominerar kandidatane til årets skip og det er ein fagjurye som føretek kåringa. Skipsrevyens samarbeidspartnarar for Ship of the year er NME (Norske Maritime Eksportører), NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Maritime Bergen, Norske Skipsverft og Maritimt Forum.