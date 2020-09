Statens vegvesen gjennomførte kontroll i Dragsund

Nyhende

I ei pressemelding går det fram at i alt 31 bilar var inn for kontroll. Av dei var 28 å rekne som tunge køyretøy.

Fagleiar for Utekontroll Møre og Romsdal, Leif Jarle Bergseth, har samanfatta det dei erfarte måndag kveld og han kan rapportere om forskjellige tekniske mangel på lys, sprokken frontrute, bruksforbod på grunn av mangelfull sikring av last, bruksforbod på grunn av avrenning av fiskevatn frå last og vognkort gebyr. Elles vart ein bil med hengar stoppa. Bilen hadde overlast og tilhengaren var for tungt i forhold til kva bilen hadde lov å trekke.

I alt hadde 12 køyretøy tekniske manglar. Vegvesenet skreiv ut fem gebyr der tre av dei var for overlast. Tre køyretøy fekk køyreforbod/bruksforbod.