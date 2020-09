Nyhende

Eit av hovudoppdraga som Havlandet AS fekk då selskapet vart oppretta var å skape møteplassar for næringsdrivande og andre engasjerte personar, som i tur kan bidra til å skape vekst og utvikling i Herøy. Det er bakteppet for at Havlandet no på torsdag lanserer og inviterer inn til sin aller første NæringsPUB.