Digital demensaksjon

Nyhende

– I år blir aksjonen gjennomført digitalt. Derfor må vi oppfordre folk til å støtte demenssaka gjennom Vipps eller ved å overføre pengar til kontonummeret vårt.

Det seier dei lokale representantane i Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining. Den lokale foreininga som samlar inn pengar til forsking på demensgåta, har medlemmar frå alle dei fem kommunane på Ytre Søre. Frå Sande er Venke Olsen Knotten og Kari Ristesund med, medan Inger Marie Tofthagen og Jorunn Johnsen er Herøy sine representantar.

– Vi har fått ein del spørsmål om det blir aksjon i år, og det blir det sjølvsagt. Det verkar som folk er klare for å gi, seier dei.

Demensaksjonen går som alltid av stabelen same veka som den internasjonale Alzheimer-dagen 21. september. Årets aksjon vil derfor vere i veke 39, som er 21. – 27. september.

– I perioden fram til aksjonen kjem vi til å kome med meir informasjon, og samstundes vere aktive på Facebook. Vi kjem også til å henge opp store plakatar rundt om, mellom anna på sjukeheimar, legesenter og butikkar, opplyser Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining.

Hadde planlagt stor samling

Ettersom aksjonen i år blir digital, får ikkje Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining gjennomføre den tradisjonsrike konserten som dei vanlegvis arrangerer.

– Vi har i fleire år flytta oss frå kommune til kommune med ein konsert i samband med aksjonen, og hadde mellom anna stor suksess i Fosnavåg konserthus i fjor. I år hadde vi planlagt ei stor samling på Møre der mellom anna ordførarane frå alle dei fem kommunane skulle vere med. No satsar vi på å ta igjen dette neste år, opplyser dei.

Ettersom det ikkje blir noko aksjon med bøsser i år, får ein heller ikkje gjennomføre det årelange samarbeidet med frivillige.

– Vi har hatt god hjelp av skuleelevar og frivillige rundt omkring. Det samarbeidet håper vi kan halde fram i framtidige år, samtykker dei fire damene frå Herøy og Sande.

Har fått inn mykje

Lokalt har det tidlegare vore stort engasjement rundt Demensaksjonen, og foreininga på Ytre Søre har vore mellom dei som har samla inn mest. Det kjem også dei som er utsett for demens i vårt distrikt til gode.

– Vi får tilbake 30 prosent av summen vi samlar inn, og desse pengane skal nyttast til øyremerka tiltak lokalt. Dei fem kommunane på Ytre Søre har derfor fått mykje dei siste åra, noko som sjølvsagt kjem godt med, seier Kari Ristesund.

Den lokale foreininga prøvde seg elles med eiga Vipps-innsamling allereie i fjor, noko som gjekk relativt bra.

– Sjølv om det var første gang fekk vi inn ein del på Vipps allereie i fjor. Det lovar bra før årets aksjon, smiler Inger Marie Tofthagen.

Korona har gjort det endå vanskelegare

Å leve med demens er vanskeleg i utgangspunktet, både for den som blir råka og dei pårørande. Den pågåande koronapandemien har sjølvsagt ikkje gjort situasjonen enklare.

– Det har ikkje vore enkelt for kommunane å vite kva dei skal gjere, men ein må tole å risikere litt. Spesielt det at dagsentera har vore stengt har vore vanskeleg for mange, seier Jorunn Johnsen.

– Enkelte har dessverre blitt litt gløymde i koronatida, samtykker Venke Olsen Knotten.

Demensforeininga fryktar at isolasjonen som mange har opplevd skal føre til både angst og frykt.

– Samstundes er det tøft for pårørande som berre får kome på besøk ein halvtime i veka. Vi vil derfor tale for både demente og dei pårørande, seier dei.

På same tid har mange pårørande og demente også opplevd at ulike tilbod har blitt redusert eller stoppa under pandemien.

– Å leve tett med ein dement kan vere ein prøvelse. Derfor er tilbod som avlastning, støttekontakt og aktivitetsvenn viktige ordningar. Desse tilboda har dessverre også blitt råka av pandemien, noko som er synd. Vi håper at ein finn betre løysingar på dette om pandemien blir verande, avsluttar Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining.