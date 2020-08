Nyhende

Det vart konklusjonen etter at berre 12 av dei 33 kommunestyrerepresentantane røysta for Folkelista og Senterpartiet sitt tilleggsforslag om at kommunen skal gå i forhandlingar om å kjøpe hamna, om ein ikkje lukkast å ta over hamna vederlagsfritt. Prisen på hamna ville i så tilfelle ha vore på 150.000 kroner.