Svakt konsernresultat for Ulstein Group: - Eit krevjande år

Nyhende

Konsernresultatet for 2019 vart svakt, i hovudsak på grunn av tap på store prototyp-prosjekt, skriv selskapet i ei pressemelding.

– 2019 var eit krevjande år der omstilling for auka konkurransekraft har vore høgt prioritert. Ulstein har lukkast med å etablere seg i nye marknadssegment med kontraktar innan ekspedisjonscruise, RoPax og havvind, men etableringa i nye segment har tatt tid og vore kostbart, fortel konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Ho held fram:

– Koronapandemien har ikkje hatt direkte innverknad på rekneskapen for 2019, men vil vere med på å påverke usikkerheitsfaktorane for Ulstein framover. Kor lang tid det vil ta før cruisenæringa er tilbake i ein normalsituasjon med kontrahering ved norske og utanlandske verft er uvisst.

Havvind og cruise

Selskapet kan vidare opplyse at det i dokkhallen til Ulstein Verft no ligg eit kabelskip, Nexans Aurora. Etter levering i 2021 skal det utføre kabelinstallasjonar på havvindfarmen Seagreen utanfor Skottland. Skroget til eit nytt ekspedisjonscruiseskip, National Geographic Resolution, kjem til Ulstein Verft hausten 2020 for sluttføring og levering i fjerde kvartal 2021. Søsterskipet National Geographic Endurance vart levert i mars 2020, men ligg til kai ved Ulstein Verft, som er ein effekt av koronapandemien.

Seks ekspedisjonscruiseskip designa av Ulstein for SunStone Ships vert bygde ved CMHI-verftet i Kina, det første, Greg Mortimer, vart levert i 2019. Ved CMHI er også havvindinstallasjonsskipet Alfa Lift for det norske reiarlaget Offshore Heavy Transport under bygging, også desse er designa av Ulstein.

– Vi hadde stor tru på cruiseindustrien, men Covid-19 gjer at nye ordrar innan dette segmentet ligg på hald. Vi hadde allereie inngått ei rekkje slike design- og skipsbyggingskontraktar, og gler oss no over å sjå dei mange X-BOW®-cruiseskipa etter kvart som dei skrir fram i byggeprosessen, seier Ulstein.

Ho seier verftet også har levert mange havvind-skip dei siste åra. Den seinaste leveringa i dette segmentet var serviceoperasjonsskipet Windea Jules Verne i juni 2020, som no har starta arbeid på havvindfarmen Merkur Offshore utanfor Tyskland. I tillegg kjem to store havvindskip i ordreboka, det eine for Nexans som er under bygging ved Ulstein Verft og det andre for OHT som er under bygging ved CMHI.

– Med referansar frå alle fasar av ein havvindfarm, frå planlegging, førebuing, oppstart og service fram til avvikling, er vi godt posisjonerte til å vere ein føretrekt leverandør innan dette området. Vi tilbyr også konsulent- og servicetenester som skal auke den operasjonelle lønsemda til kundane våre, avsluttar Gunvor Ulstein.