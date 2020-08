Stort hopp i arbeidsløysa i Sande

Nyhende

Det er no 5 194 heilt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert frå 4,2 % i juli til 3,7 % i august, melder NAV i ei pressemelding.

Ved månadsskiftet mars/april var så mange som 537 personar i Herøy heilt arbeidsledige. Sidan den gong har utviklinga peika rett veg, og no i august var 263 heilt arbeidsledige. Det gir ei arbeidsløyse på 5,7 prosent. Samanlikna med juli, då 312 var heilt arbeidsledige, er dette ei betring på 16 prosent.

Tilsvarande tal for Sande var 110 personar heilt utan arbeid 1. april, medan talet no er 98. Det svarar til 7,8 prosent av arbeidsstyrken i Sande. Samanlikna med førre månad ser vi at Sande har hatt ei auke i talet på heile arbeidsledige. I juli var talet på 58. Det vil seie at arbeidsløysa den siste månaden har auka med heile 69 prosent. Ein skal vere varsame med å spekulere i slike tal, men det er grunn til å tru at delar av forklaringa skriv seg til sesongmessige variasjonar i verftsnæringa.

I Ulstein er arbeidsløysa på veg ned. I august låg arbeidsløysa på 294 personar noko som svarar til 6,4 prosent av arbeidsstyrken. I Hareid er 192 heilt arbeidsledige. Det svarar til 7,3 prosent. Vanylven har låg arbeidsløyse. Der er 41 personar heilt utan arbeid, noko som svarar til 2,6 prosent av arbeidsstokken.