Brønnbåtoppdraga betyr enormt mykje

Verftsnæringa i Norge er inne i ei krise. Då er det ekstra gledeleg å konstatere at Myklebust Verft, som kan reknast mellom dei større denne bransjen, stadig vekk signerer nye kontraktar. Denne veka skreiv sandsøyingane Roger Halsebakk (Sølvtrans) og Inge Jonny Hide (Myklebust Verft) endå ein avtale. No gjeld det bygging av den tredje brønnbåten sandeselskapet skal bygge for Halsebakk & co.

Regnar det på presten, så dryp det på klokkaren. Kontraktane er gull verdt. Først og fremst for dei to partane dei gjeld, men dessutan for ein underskog av bedrifter som er medverkande på slike prosjekt. I tillegg også for lokalsamfunnet og regionen som er kring det aktuelle verftet.

På same tid er det ei kjensgjerning at Myklebust Verft i dag også kan reknast som eit godt kort for dei som plasserer prosjekta sine der. På imponerande vis har bedrifta etablert kontroll over økonomien frå ein vart ståande på eigne bein igjen, etter å ha vore med i Kleven-konsernet i ei årrekkje. Sunn økonomi er ein svært viktig faktor i det å skape tillit, og tillit er ein nøkkelfaktor i alle bransjar, ikkje minst når det gjeld skipsbygging.

I Sande er det bra tider for dei to verfta. På den andre sida av Drageskaret finn vi Larsnes Mek. Verksted, som i fleire år har drive godt. Også her er brønnbåtar svært sentralt, og her er det oftast – og naturleg nok – Rostein-reiarlaget som dominerer.

For det maritime klusteret er det sjølvsagt også eit mål og håp at dei to store verfta i Ulstein også klarar brasane i tida som kjem. Ikkje minst blir det interessant å sjå korleis nye Green Yard Kleven vil framstå, med eit varsla nytt segment der ein også satsar på resirkulering av skip.

