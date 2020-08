– Det vert jobba på spreng

Eg er heilt sikker på at vi får finansiering, men vi vil gjerne gjere ting i rett rekkefylgje

Nyhende

Ja, det er ingen tvil om ting har skjedd fort i Havlandet AS den siste tida. I mai og juni kom nyheitene på løpande band: Ny heimeside, lansering av Havlandet på guide-appen «Voice of Norway» og, ikkje minst, avsløringa om at ei zipline snart vil strekkje seg frå Tverrfjellet til Fosnavåg sentrum.