Myklebust Verft får endå ein kontrakt med Sølvtrans

Fartøyet blir det tredje i ein serie basert på Kongsberg NVC 389 design som Sølvtrans frå før har to av i ordre ved verftet, opplyser Myklebust verft i ei pressemelding tysdag.

Også dette skroget skal byggast ved det tyrkiske verftet Hat-San, og levering for det som blir byggnummer 77 frå Myklebust verft er planlagt i april 2022.

Roger Halsebakk forklarar at årsaka for at dei valte å kontrahere ein ny brønnbåt frå Myklebust Verft akkurat no er behovet for å møte etterspørselen etter brønnbåttenester både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi opplever stor etterspørsel etter våre brønnbåtar i denne klassa. Som selskap er vi alltid opptatt av å kunne tilby det ypparste av kvalitet både når det gjeld båtar og fiskehandtering. I tillegg er det viktig å kunne bidra til lokal verdiskaping og arbeidsplassar. Med denne kontrakten oppnår vi dette, seier Halsebakk i pressemeldinga.