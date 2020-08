Havila opplever redusert aktivitet – skriv ned flåteverdien

Nyhende

– Det sterke fallet i oljepris og utbrotet av Covid-19-viruset i første kvartal har redusert aktiviteten i marknaden der fartøya opererer. Redusert etterspørsel etter fartøy påverkar selskapet negativt og det er føreteke ei revurdering av marknadsutsiktene som har ført til nedskriving av verdien for dei fleste fartøy.

Det skriv Havila Shipping i sitt samandrag frå kvartalet. Verdien av flåten blir no altså skrive ned med 521 millionar kroner, noko som betyr at flåteverdien no er på 2,291 milliardar kroner.

Inntektene i andre kvartal var på 201 millionar kroner, mot 191,3 millionar i 2019.

Ser vi på første halvår samla sett så var inntektene på 409,9 millionar kroner (339,8 mill. i 2019). Driftsresultatet var omtrent som året før, med 111,1 millionar kroner i 2020 mot 109,8 millionar i 2019.

Totalt driftar Havila Shipping no 23 fartøy, og har 440 tilsette på selskapets fartøy og 34 tilsette i administrasjonen.