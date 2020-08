Nyhende

Fredag melde Havyard at ein tilsett ved ein av underleverandørane til New Havyard Ship Technology hadde testa positivt for koronaviruset.

Måndag ettermiddag viser det seg at personen likevel ikkje var smitta av koronaviruset.

– Vedkomande har no testa negativt på re-test og det viser seg at første test var ein "falsk positiv" for COVID-19, opplyser Havyard i ei pressemelding.

Havyard skriv vidare at vedkomande vil bli sittande isolasjonstida ut, og må følge isolasjonsreglane for å vere på den sikre sida.

– Alle som er definert som nærkontakt må sitte i karantene til karanteneperioden har utløpt. Dette i samsvar med Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling, heiter det avslutningsvis.