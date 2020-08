Vil at rådhustilsette skal parkere i parkeringshuset

Nyhende

Det sa ordførar Bjørn Prytz (Ap) då formannskapet tok opp små og store spørsmål denne veka. Bakgrunnen for at Prytz ville ta opp parkeringssituasjonen er sjølvsagt den sterke reduksjonen i talet på parkeringsplassar etter at det vart sett i verk anleggsarbeid bak rådhuset. Totalt har 57 av til saman 103 parkeringsplassar ved rådhuset blitt stengt i anleggsperioden.