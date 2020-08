Kampen mot vegetasjonen

Nyhende

For rundt tjue år sidan gjekk landbruks- og miljøvernavdelinga i Sande kommune ut og ropte varsku: Distriktet vårt er i ferd med å gro att.

Gunn Eli Ulvesæter Sandvik og Kristin Wadsten meinte den gongen at attgroinga var komen så langt at det måtte eit skikkeleg krafttak til for å få bukt med den stadig veksande vegetasjonen.

I dag kan ein berre slå fast at Gunn Eli og Kristin sine dystre spådomar i stor grad har gått i oppfylling. Stadig meir busker, kratt, småskog og til dels storskog tek sakte men sikkert over naturen.

I dagens avis skriv vi om samfunnsengasjerte Håkon Vestnes, som har vendt seg til kommunen og vil at det vert gripe tak i problematikken med gjengroing. Nøyaktig korleis det skal gjerast har han inga oppskrift på. Men finst det offentleg vilje til å gjere noko med problemet, finst det også evne, skulle ein tru.

Mange stadar er det som å køyre i ein "grøn tunnel": Håkon ber kommunen ta ansvar i kampen mot gjengroing Mange stadar langs vegane har gjengroinga ført til at folk ser berre busker og kratt. Håkon Vestnes vil ha «fri sikt» inn som tema i den kommunale planstrategien.

Er det så farleg då, spør nokon. Ja, faktisk er det litt «farleg» om buskene og trea får halde fram sin uhemma vokster.

Landskapet vårt, slik det har vore, endrar seg nemleg vesentleg. Kystlandskapet, med sletter og lyng, må vike for rogn, osp, bjørk og gran (med meir). Noko av dette har vi ikkje sjanse til å endre, men ein del tiltak kan gjennomførast med målretta skjøtsel, der offentleg og privat samarbeid er ein nøkkelfaktor.

Huseigarar må fjerne sikthindrande vegetasjon Huseigarar i Herøy må fjerne sikthindrande vegetasjon etter pålegg frå kommunen.

Vegane fleire stadar er allereie som tunnelar med vegetasjon som vegger. På nordsida av Drageskaret, det kanskje mest monumentale dømet vi har her ute på øyane, ragar det 20–30 meter høge graner tett inntil vegen. Kva skjer når neste storstorm kjem? Trafikkfarleg er det også med tanke på hjorten, som vi veit lurer i buskene og ofte har lyst til å krysse vegen.

Blir det berre over bruene folk som ferdast langs vegane har utsikt frå i framtida?