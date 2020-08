Snigelinvasjon i Tjørvåg - og sikkert i mange andre bygder med...

– No er tida for å ta knekken på sniglane

Hundrevis - ja kanskje over tusen - sniglar har møtt sin død i Oddveig Tjervåg si bøtte dei siste to månadane. No er tida inne for å knekke neste generasjon.