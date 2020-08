Skal undersøke kloakk-samarbeid

Nyhende

– Kvifor har vi ikkje eit samarbeid med Herøy vasslag og Mørenett om å legge kloakkleidningar når dei allereie held på med utbygging i området?

Det spørsmålet ville Linn Therese Sævik (KrF) ha svar på under sist møte i formannskapet. Ho kunne fortelje at det er ein del folk på Bø og Sande som set spørjeteikn ved nettopp dette.

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne stadfeste at også kommuneadministrasjonen har fått spørsmål om dette, og at det er noko ein vil sjå på.

– Alle veit at ein legg kloakken nedst, og vassleidninga oppå. All sunn fornuft tilseier at vi bør ha eit samarbeid om dette, svara kommunedirektøren.