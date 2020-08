I sommar hamna Herøy på femteplass i landsomfattande turist-statistikk:

– Utruleg hyggelege tal

Reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke i Havlandet AS applauderer næringslivsaktørane i Herøy etter at kommunen i sommar rangerte på 5.-plass i DNB si liste over auka kredittkortbruk blant turistar.