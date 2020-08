Målet er at dette skal bli eit pulserande, levande og unikt utstillingsvindauge for våre lokale butikkar og tenesteleverandørar

Nyhende

– Vi ser at det er viktigare enn nokon gong å fokusere på lokal handel og støtte opp under lokale næringslivsaktørar. Eit døme på det er korleis netthandelen stadig stel marknadsandelar. No vil vi slå eit slag for alle dei serviceinnstilte aktørane i vårt distrikt.

Det seier dagleg leiar og redaktør Endre Vorren om den nye satsinga. Ho har fått namnet #ejhandlalokalt.

– Det heile er ein annonsekarusell i vår nettavis. Her betalar brukarane ein fast månadspris for ruteplass. Kva du annonserer og legg fram i dine ruter er opp til deg. Kor mange gongar du endrar på rutene bestemmer du også heilt sjølv. Målet er at dette skal bli eit pulserande, levande og unikt utstillingsvindauge for våre lokale butikkar og tenesteleverandørar, forklarar marknadskonsulent Caroline Frantzen Aklestad.

Ho samanliknar karusellen med eit klassisk butikkvindauge der ein kan vise fram produkta sine. Einaste forskjellen er at det er digitalt.

Frantzen Aklestad håper no at lokale aktørar grip moglegheita, for som ho sjølv seier det; «om konseptet skal nå sitt fulle potensial, klarer ikkje Vestlandsnytt det åleine». Sjølv står ho klar til å hjelpe alle som er nysgjerrige på tenesta.

– Dette er ikkje nytt og skremmande, men nytt og spennande. Eg hjelper meir enn gjerne folk med idear og tips om korleis ein nyttar seg av tilbodet. Bruk meg gjerne som kreativ medspelar, seier Caroline.

Alle føresetnadar for å bli bra

Vorren håper som Frantzen Aklestad at konseptet vil kunne slå an. Han meiner alt ligg til rette for at det skal gjere det.

– Dette er eit konsept som allereie har bore fram frukter i vårt eige konsern og elles i landet. Næringslivet og avisene kallar det ein suksess, seier Vorren.

Ein annan faktor som talar for at konseptet skal fungere er at nettavisa til Vestlandsnytt stadig veks seg større.

– Vi ser at stadig fleire nyttar seg av våre digitale tenester. Det gjer at dette nye «utstillingsvindauget» får eit stadig veksande, og ikkje minst mangfaldig publikum, avsluttar Vorren.

Seks er med så langt

I skrivande stund har Vestlandsnytt fått med seg seks lokale bedrifter som ønskjer å prøve ut det nye konseptet. Ein av aktørane er Marias Mote. Slik kommenterer dagleg leiar, Maria Sporstøl Leine, satsinga:

– Dette er ei spennande satsing som vi meiner er verd å prøve ut. Vi håper at vi i samarbeid lukkast og blir synleg på endå fleire arenaer.