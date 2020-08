Politiet avdekka at barn la planar om valdeleg angrep mot medelevar på YHu

Nyhende

– Planane var delte i ein chat på nettet. Dei vart avdekka som resultat av eit internasjonalt politisamarbeid som allereie er etablert og vi kan fastslå at situasjonen no er heilt avklara slik at alle kan kjenne seg trygge, seier politiinspektør Oddbjørn Solheim som er driftseiningsleiar for politiet på Sunnmøre i ei felles pressemelding for kommunen og politiet.

Solheim opplyser at dei to tenåringane i avhøyr på Statens barnehus, har avvist at dette var reelle planar, men leik frå deira side.

– Ut frå dei opplysningane som låg føre og med bakgrunn i erfaring vi har frå andre liknande saker, har politiet likevel behandla denne saka med det største alvor, seier Solheim.

Legg vekk saka

Politiinspektør Elin Drønnen som påtaleleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, seier at saka uansett vil bli lagt bort av politiet.

– Dei to elevane er begge under den kriminelle lågalderen slik at dei ikkje kan straffast. Men politiet har likevel ei etterforskingsplikt i slike saker, seier Drønnen.

Møte med foreldra: – Svært alvorleg

Politiet hadde søndag ettermiddag i samarbeid med Herøy kommune eit møte med foreldra til dei elevane som er råka i saka.

Saman med politiet, følgjer ei tverrfagleg arbeidsgruppe i Herøy kommune fortløpande opp saka. Denne arbeidsgruppa består av kommunedirektør, representantar frå helse, oppvekst, barnevern og politisk leiing.

– Vi ser svært alvorleg på det som er kome fram. Politiet har gjort eit grundig og godt etterforskingsarbeid som har sikra at situasjonen vart oppdaga, seier kommunedirektør i Herøy kommune, Trond Arne Aglen.

- Ingen skal kjenne seg usikre

Alle partar i saka er elevar ved Ytre Herøy ungdomsskule, og dei vert varetekne og følgde opp.

Ved skulestart vert informasjon sendt ut til alle heimane. Såleis vert foreldre og elevar følgde opp vidare med informasjon på skule og på foreldremøte ved skulestart. Det vert høve til å stille spørsmål, og elevane får tilbod om å snakke med nokon dersom dei kjenner seg utrygge.

– Vår viktigaste hovudoppgåve no, er å trygge foreldra og dei elevane som skal starte på att til nytt skuleår. Herøyskulen skal vere ein trygg arena, og vi gjer det vi kan for at ingen skal kjenne seg usikre for å gå på skulen, seier kommunalsjef for oppvekst, Sølvi Lillebø Remøy.