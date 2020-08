Nyhende

Bergsøy idrettslag ser lite behov for heis i klubbhuset og har søkt om løyve til å stenge heisen som for tida er ute av drift. I svaret frå kommunen blir det vist til at ein slik heis ikkje kan stengast, men må settast i stand og opnast igjen etter godkjenning frå heiskontrollen. Kommunen viser både til lovverket, og til krav om tilgjengelegheit i bygg som har motteke spelemidlar.