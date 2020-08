Nyhende

Høg gjeldsgrad, negativt netto driftsresultat og bruk av disposisjonsfond gjer at mange av kommunane må arbeide for å oppnå balanse i budsjett og rekneskap framover. Fylkesmannen har grunn til å tru at fleire kommunar kjem på ROBEK i tida som kjem, om ikkje grep blir tekne no.