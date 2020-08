Selskapet bak RIB-situasjon ved Grasøya legg seg flate

Nyhende

Vestlandsnytt omtala nyleg at politiet ser på ei hending der ein RIB-båt tilhøyrande ein reiselivsaktør på Søre Sunnmøre køyrde innanfor det verna området med ferdselsforbod ved Grasøya førre onsdag.

RIB-båt køyrde innanfor verna faunaområde ved Grasøya – blir etterforska Førre veke vart ein RIB-båt tilhøyrande ein kommersiell reiselivsaktør på Søre Sunnmøre observert i høg fart gjennom det verna faunaområdet ved Tøyrane, Skjervøya og Grasøya i Ulstein. Politiet er kjende med saka og ser nærare på tilhøvet.

I kjølvatnet av hendinga har vi også vore i kontakt med dei involverte partane, også reiselivsselskapet. Dei legg seg flate og unskuldar hendinga. Aktøren påpeiker at dei har som mål å halde seg til lovar og reglar, og beklagar at dei her var innanfor verna område. Vidare ønskjer dei ikkje å kommentere meir om saka.