– Kanskje vi kan trekkje fleire folk til sentrum

Nyhende

Det er ikkje ofte Fosnavåg sentrum kan skilte med to nyetableringar på éi og same veke – og iallfall ikkje på same dag! Men no passa det seg tilfeldigvis slik at både dagleg leiar Elina Goksøyr Leine ved Studio Lun og dagleg leiar Stine Moltu og medeigar Frank Robert Stenersen ved 4Youth var klare til å opne denne veka. Så kvifor ikkje samkøyre seg!