Nyhende

Parken i Fosnavåg, tysdag 28. juli kl. 14.57: Det grå skydekket har måtte vike for ein klynge bomullsdotter på himmelen over Klatreparken. To unge gutar og ei småjente leiker seg på stativa, medan ein einsleg bubil står parkert på den nye, svarte asfalten ved sida av alt det grøne.