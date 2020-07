Nyhende

Herøy kommune gjer no eit nytt framstøyt for å få breiband til Runde ved hjelp av den statlege støtteordninga som finst. Ein tilsvarande søknad i fjor nådde ikkje opp, men kommunen håper no på betre lukke med ein godt gjennomarbeidd søknad som er innsend for årets tildeling.