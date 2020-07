Løyve til servering av mat i Hallebygda

Nyhende

Konseptet sin storleik gjer at kommunen ikkje har funne det nødvendig å krevje dokumentasjon i høve budsjett og økonomi. I løyvet heiter det at serveringa skal gå føre seg i næringssamanheng med tilrettelegging for fortæring på staden. Løyvet har inga avgrensing i tid og gjeld så lenge vilkåra for slikt løyve er stetta.