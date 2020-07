Larsnes Mek. leverte frå seg Ro Venture: – Har blitt utrusta på rekordtid

Nyhende

Det melder Larsnes Mek. Verksted i ei melding på sine heimesider. Ro Venture blir samstundes den sjuande i rekka av båtar med LFC 2020-designet frå Måløy-selskapet Skipskompetanse AS. Felles for alle dei sju er at dei er bygt ved verftet på Larsnes.

– Båten har blitt utrusta på rekordtid på knappe 4,5 månadar. Vi leverte Ro Vision i slutten av mars og med tanke på tida vi har vore inne i med utfordringane rundt Covid-19 situasjonen, har våre eigne tilsette og våre underleverandørar gjort ein formidabel innsats i denne spesielle perioden, der vi har hatt tilnærma full drift, heiter det i meldinga frå verftet.

Til likskap har Ro Venture og Ro Vision også at begge båtane er utstyrt med batteripakke frå Siemens, tre sett dieselgeneratorar frå Yanmar, samt eit SCR-anlegg for NOX-rensing frå Emigreen montert om bord.

For ikkje lenge sidan vart det også kjent at Ro Vision er mellom dei nominerte til prisen "Ship of the year 2020", i konkurranse med Kjell Inge Røkkes storprosjekt "REV Ocean" og Yaras "Yara Birkeland". Denne prisen blir delt ut i Bergen 16. september i år.

Frå før er det kjent at Larsnes. Mek skal bygge endå ein brønnbåt til Rostein. Skroget til denne er venta levert i slutten av november, og planlagt levering frå Larsnes er i mai 2021.