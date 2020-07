Nyhende

Kystverket har på nytt hatt Haugsholmen fiskerihamn ute for sal etter at det ikkje blei semje om ei kommunal overtaking av hamna. No har Kystverket lagt fram eit nytt forslag til kjøpekontrakt der kommunen kan bli eigar av hamnekonstruksjonane mot å betale til 250.000 kroner.