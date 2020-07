Viktig «korona-støtte» for Aktiv Trening-kjeda, men gode besøkstal er viktigast

Det er alltid kjekt å sjå at folk vender tilbake, og spesielt kjekt at vi også ser mange nye folk.

Nyhende

15. juni kunne treningssentera endeleg opne dørene igjen etter at dei i likskap med mange andre måtte stenge ned då regjeringa sette i verk omfattande smitteverntiltak 12. mars. Det syntest dagleg leiar for Aktiv Trening-kjeda, herøyværingen David Andersen, at var i seinaste laget, då han meiner at treningssentera er godt rusta for å legge til rette for både avstand og andre smitteverntiltak.