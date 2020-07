Green Yard sikrar vidare drift ved Kleven

Nyhende

Natt til tysdag kom meldinga som alle med eit bankande hjarte for Kleven har venta på etter at konkursen var eit faktum for knappe to veker sidan.

Kleven er konkurs Fredag vart det klart at Kleven i Ulsteinvik er konkurs.

Green Yard Group tek over vidare drift ved Kleven verft etter avtale med konkursbuet og dei involverte bankane. Kjernekompetansen blir teken vare på, og Green Yard Kleven vil også for framtida vere eit av dei mest anerkjende skipsverfta i Norge.

– Dette hadde vi ikkje greidd å få til utan alle dei tilsette på Kleven, bankane, kreditorar, kontraktspartnarer og leverandø-rar som har utvist tolmod og gitt buet ro til å arbeide fram løysingar, seier bustyrar Bjørn Åge Hamre i pressemeldinga som gjekk ut klokka eitt i natt.

Nokre timar tidlegare signaliserte bustyraren på kveldsnyheitene til NRK at bustyret no var millimeter frå å bryte målstreken.

Hamre seier seg særleg imponert over dei tilsette som har stått på i ei krevjande tid med høg usikkerheit om kva som ville bli verftet si framtid.

Bustyrar Hamre har leia forhandlingene saman med eit team frå Kleven og Simonsen Vogt Wiig der Hamre sjølv er partnar. Ifylgje bustyaren har det vore eit komplekst og krevjande arbeid han har stått i spissen for.

Møter dei tilsette

Ut på dagen i dag vil dei tilsette på Kleven få møte dei nye eigarane, saman med ein som dei kjenner frå før. Tidlegare Kleven-direktør Kjetil Bollestad er nemleg tilbake i sjefsstolen som han forlet i samband med at bankane sette foten ned for dei kroatiske eigarane av verftet.

Kleven kan vere på veg mot konkurs Kleven-konsernet i Ulstein har hamna i ein akutt, alvorleg situasjon. Resultatet kan bli konkurs.

Resirkulering

I pressemeldinga heiter det at Green Yard Group har planar om å vidareføre verftsaktiviteten, men samtidig utvide verksemda til nye forretningsområde som kan gi eit stabilt arbeidstilfang ved sida av skipsbygging og vedlikehald.

Det nye kan fyrst og fremst bli resirkulering av skip, som er eit område der Green Yard allereie er ein leiande aktør.

Komplett gruppering

I pressemeldinga slår dei nye eigarane fast at med Kleven på laget vil Green Yard Group framstå som ei av dei mest komplette verftsgrupperingane i landet.