Nyhende

Fylkesmannen har levert motsegn til framlegget til detaljreguleringsplan for Skare (hytteområdet). Ein ber kommunen om å vurdere behovet for så store hytter som det planen syner. Ein ser heller ikkje at tiltak som er utsett for potensiell stormflod, er plasserte i TEK-17-tryggleiksklasse. Dette gjeld naust, hytter og småbåthamna. Ein syner til DSB sin rettleiar «Havstigning og stormflod».