Diamantskip får ABB-framdrift

Nyhende

Marin Teknikk har designa det som blir verdas største diamantutvinningsskip. No er det klart at ABB skal levere framdriftssystemet til det 177 meter lange skipet som er under bygging ved Damen Shiphyards i Romania.

Med ein totalkostnad på 468 millionar dollar er fartøyet den største enkeltinvesteringa som nokon gong er gjort i marin diamantindustri.

Nybygget skal leverast i 2022 til Debmarine Namibia, som er eit joint venture-selskap mellom regjeringa i Namibia og De Beers Group. Frå starten i 1888 har De Beers Group skaffa seg ein eineståande kompetanse innan leiting og utvinning av grove diamantar og er verdas leiande diamantselskap.