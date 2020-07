Høgt gras bekymrar i vegkrysset på Hjelmeseth

Nyhende

Vi møter pensjonisten i krysset der han syner oss området kring nettstasjonen som står der. Det høge graset strekk seg over hovudet hans. Det er noko han bekymrar seg over, då det blokkerer sikta til gangfeltet, noko som igjen kan by på trafikkfarlege situasjonar. Han ber folk vere varsame i krysset.