Dette unge paret flyttar til Storholmen

Nyhende

Det er temmeleg nøyaktig 57 år sidan dei siste fastbuande flytta frå Storholmen. Faktisk var det eldste sonen i familien Rønnestad, Ove, som då fann det for godt å kome seg over til Kvamsøya. Noko tidlegare hadde resten av familien flytta over sundet til den større øya.