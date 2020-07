Nyhende

Sande kommune har pålagt ein huseigar i Hallelia om å stoppe eit arbeid med oppføring av gjerde fram mot ein veg. I tillegg må delar av gjerdet rivast, og kommunen trugar med tvangsmulkt. Kommunen syner til at innkøyrsla er felles for to tomter, og det er ikkje godkjent meir enn ei avkøyrsle til dei to tomene. Gjerdet er til hinder for felles bruk av avkøyrsla, heiter det.