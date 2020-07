Post berre annankvar dag

Nyhende

Frå tysdag 7. juli vil folk få sjeldnare besøk av postbudet sitt. Den eine veka er det normal postgang to dagar i veka, påfølgjande veke går postboda tre dagar.

Det betyr store omleggingar både for avisbransjen, Posten og Samferdsledepartementet, som alle i lengre tid har jobba intenst med å få på plass brikkene i det nye puslespelet. No ser det ut som at dei fleste avisabonnentane vil få papirutgåvene sine på faste dagar. I alle fall så sant avisene sjølve har gjort avtale med Posten og Aktiv Norgesdistribusjon – som er avisenes eige distribusjonsselskap.

– Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) er glade for at dei aller fleste abonnentane vil få avisene sine på utgjevardagane. Samferdsledepartementet har vist stor vilje til å finne gode løysingar, og Aktiv Norgesdistribusjon har også gjort ein grundig og god jobb dei siste månadane. Det seier LLA sin styreleiar Øystein Øygarden.

Saman med sekretariatet i LLA har Øygarden vore tett på postsaka, og han gler seg altså over at det meste er på plass når det blir nye distribusjonsordningar frå 7. juli.

– Intensjonen frå Stortinget og regjeringa har jo heile tida vore tydeleg; avisene skal fram til folk. Sjølv om det truleg blir ein krevjande overgangsfase der alle må tilpasse seg nye rutinar, er det grunn til å tru at folk flest vil få avisene sine som forventa, seier Øystein Øygarden. Han og LLA har særleg vore uroa for 20.000 adresser som ikkje ville få aviser, men dei aller fleste av flokane skal i desse dagar vere rydda opp i.