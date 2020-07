Nyhende

Herøy kommune har fått Fylkesmannen si godkjenning på avfallsplanen som er laga til for alle småbåthamnene i kommunen. Til saman dreiar det seg om ein felles plan for 29 småbåtlag i kommunen, frå ytste Runde til inste Voldnes. Avfallsplanen skal mellom anna sikre at det finst tilpassa mottaksordningar på land i alle hamner.