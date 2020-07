Endeleg avslag om koronastøtte for Fosnavåg kino

Nyhende

Kulturdepartementet har ikkje teke til følgje ein klage på at Fosnavåg kino ikkje kom med på kompensasjonsordninga for kulturarrangørar i samband med koronanedstenginga.

Klagen blei send til departementet etter at søknaden hadde vore to gonger til behandling i Norsk kulturråd med negativt vedtak.

I avslagt frå departementet blir det vist til at arrangørar må vere registrerte i Einheitsregisteret for å kome med på kompensasjonsordninga for kul- turarrangørar. Det er ikkje tilfelle med Fosnavåg kino, som er organisert som ein del av Herøy kommune.

Departementet sitt vedtak er endeleg.