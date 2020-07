Nyhende

Troll-lia barnehage håper vegstrekninga frå Frøystad til Torvik kan prioriterast i kommunen sin trafikktryggingsplan. I innspelet blir det vist til at denne vegstrekninga ofte blir nytta til turar med barn. Her er mykje trafikk og mange held høg fart. I tillegg til ein uoversiktleg bakketopp, er vegen så smal at det ikkje er plass til midtstripe.