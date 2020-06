Nyhende

Vegstandarden i Fosnavåg sentrum kan fleire plassar vere utfordrande for rørslehemma og rullestolbrukarar. No har ein rullestolbrukar rapportert om ei sprekke i asfalten på taket til parkeringshuset ved Fosnavåg brygge. I dette tilfellet enda det med at vedkomande rullestolbrukar gjekk i bakken og måtte ha hjelp for å kome seg opp i stolen igjen.