Arbeidet var allereie utført

Nyhende

Som mange kanskje allereie har registrert så har Allmenningskaia i Fosnavåg fått eit løft den siste tida. Det er også i tråd med intensjonen til formannskapet som så langt tilbake som den 21. april vedtok at det skulle brukast nokre kroner på utbetring av kaia. Men endeleg vedtak i kommunestyret har late vente på seg, faktisk så lenge at arbeidet like så godt vart utført før kommunestyret fekk gjort vedtak.