Nyhende

Ifølgje vår mann på staden ser det ut til at ulykka har skjedd i enden av tunnelen på Runde-sida.

Politiet skriv 11:36 at tre personar blir frakta til legevakt for undersøkingar, der skadegrada er ukjent. Vegen/tunnelen blir stengt ei stund.

Politiet opplyser elles til Vestlandsnytt at dei no vil gjere nødvendige undersøkingar. Samstundes skal redningsbilen ta med seg dei to bilane.

Vi oppdaterer saka.