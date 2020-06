– No må alle lokale krefter køyre i gang ein felles offensiv

Nyhende

Før jul vart det klart at Møre og Romsdal skal gå frå 35 til 18 offentlege tannklinikkar. Om to år ligg det i korta at dei offentlege tannklinikkane på Larsnes, i Fosnavåg og Ulsteinvik vil vere avvikla. Alt vert då samla i det nye helsehuset som er under bygging på Hareid. Saka om nedskjeringane i tannhelsetenesta hamna derimot litt i skuggen av andre fylkeskommunale innsparingstiltak. Nedlegging av skuletilbod og ny takstauke på ferjene er dei mest naturlege døma vi kan trekke fram.