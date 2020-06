Nyhende

– Vi har skikkeleg tru på at dette vil vere svært viktig for både reiselivet og næringslivet. Dette vil knyte oss saman med Bergen og Ålesund på ein unik måte, sa Birgitte Sævik Pedersen (KrF) då ho bad om at den nye ruta mellom Ålesund og Stad skulle bli sett på sakslista under torsdagens kommunestyremøte.