Fotballskule «opnar» sesongen

Nyhende

– Vi køyrer fotballskule etter planen, sjølvsagt med omsyn til gjeldande smittevernreglar, og vil fylgje situasjonen nøye. Men fotballskule blir det – i tre dagar på rad, opplyser primus motor Aadne Sandanger i Larsnes IL til Vestlandsnytt.

Skulen er eit mangeårig samarbeid mellom Sparebanken Møre og Larsnes IL.

Potensielle elevar som er fødde frå og med 2017 til og med 2014 er målgruppa til fotballskulen, som kan sjå fram til god instruering frå lokale fotballheltar.

Dessutan vert det tid til litt sosialt kos, som til dømes grilling. Gjennom ein eigen samarbeidsavtale kan arrangørane nok ein gong lokke med besøk av spelarar frå AaFK og Hødd.

– Nytt av året er at Sparebanken Møre no har tilsett sin eigen Hødd-spelar, i Preben Alexander Sætre, som sjølvsagt vert til stades på fotballskulen, opplyser Sandanger.

På fotballskulen er det elles eigen utstyrspakke som inkluderer mat og drike i tre dagar. Også velkjende Tare frå Havlandet kjem ti å dukke opp, heiter det i ei pressemelding.

– Det er slik at Sparebanken Møre fotballskule har vorte ein tradisjon, og her kjem det påmeldingar både frå spelarar i Sande og i tillegg frå nabokommunane våre, seier Sandanger, som legg til at opplegget har ein viktig funksjon inn mot kvar enkelt deltakar:

– Skulen har som hovudmål at alle skal verte sett, at alle er gode nok og at dei som er med skal fare heim den siste dagen med ei god kjensle, nye venskap, meistringsfølelse og at det har vore kjekt og vere med på fotballskulen. Klarer vi dette, har vi lukkast, og det har vi godt håp om.

Sandanger legg til at det framleis er ledige plassar, og ein ynskjer alle velkomne. Her gjeld først-til-mølla-prinsippet.

– Hjarteleg velkomne til Sparebanken Møre fotballskule, helsar fotballfolket på Larsnes.