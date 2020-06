Nyhende

Utval for vilt, fiske og friluft ønskjer ei høgast muleg avskyting under årets hjortejakt og opnar for tiltak som kan auke fellingsprosenten i Ytre Herøy hjorteviltområde. Det gjeld særleg i område med mykje beiteskade på innmark som blir nytta til grovfôrproduksjon.